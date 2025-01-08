Сьогоднішня ціна War of Meme (WOME)

Поточна ціна War of Meme (WOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.73K USD. Ціна WOME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності War of Meme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 937.49 USD

- зміна ціни War of Meme протягом дня — -13.23%

- циркуляційна пропозиція – 967.21M USD

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