Сьогоднішня ціна wanXRP (WANXRP)

Поточна ціна wanXRP (WANXRP) сьогодні становить 2.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WANXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності wanXRP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.73K USD

- зміна ціни wanXRP протягом дня — -4.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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