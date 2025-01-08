Ціна wanXRP (WANXRP)
Поточна ціна wanXRP (WANXRP) сьогодні становить 2.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WANXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності wanXRP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.73K USD
- зміна ціни wanXRP протягом дня — -4.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни wanXRP до USD становила $ -0.118417457011059.
За останні 30 днів зміна ціни wanXRP до USD становила $ -0.1866852500.
За останні 60 днів зміна ціни wanXRP до USD становила $ +7.2828628300.
За останні 90 днів зміна ціни wanXRP до USD становила $ +1.7741283867128321.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.118417457011059
|-4.90%
|30 днів
|$ -0.1866852500
|-8.11%
|60 днів
|$ +7.2828628300
|+316.65%
|90 днів
|$ +1.7741283867128321
|+337.37%
Останній аналіз цін wanXRP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
-4.90%
+8.91%
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