Ціна WanSwap (WASP)
Поточна ціна WanSwap (WASP) сьогодні становить 0.00114553 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WASP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WanSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.03 USD
- зміна ціни WanSwap протягом дня — -7.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WanSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WanSwap до USD становила $ -0.0003111501.
За останні 60 днів зміна ціни WanSwap до USD становила $ +0.0001204583.
За останні 90 днів зміна ціни WanSwap до USD становила $ +0.0000513461464485586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.67%
|30 днів
|$ -0.0003111501
|-27.16%
|60 днів
|$ +0.0001204583
|+10.52%
|90 днів
|$ +0.0000513461464485586
|+4.69%
Останній аналіз цін WanSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-7.67%
+10.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WanSwap is an innovative crosschain automatic market making (AMM) decentralized exchange (DEX) on Wanchain.
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