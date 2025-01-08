Сьогоднішня ціна WannaSwap (WANNA)

Поточна ціна WannaSwap (WANNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.48K USD. Ціна WANNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WannaSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 549.75 USD

- зміна ціни WannaSwap протягом дня — -8.15%

- циркуляційна пропозиція – 99.04M USD

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