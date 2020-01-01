Токеноміка Wanna Bot (WANNA) Дізнайтеся ключову інформацію про Wanna Bot (WANNA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wanna Bot (WANNA) Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi Офіційний вебсайт: http://wanna.bot/ Whitepaper: https://docs.wanna.bot/ Купити WANNA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wanna Bot (WANNA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wanna Bot (WANNA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 181,29K $ 181,29K $ 181,29K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 18,85M $ 18,85M $ 18,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 961,70K $ 961,70K $ 961,70K Історичний максимум: $ 0,061015 $ 0,061015 $ 0,061015 Історичний мінімум: $ 0,0079968 $ 0,0079968 $ 0,0079968 Поточна ціна: $ 0,00961783 $ 0,00961783 $ 0,00961783 Дізнайтеся більше про ціну Wanna Bot (WANNA)

Токеноміка Wanna Bot (WANNA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wanna Bot (WANNA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WANNA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WANNA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WANNA, досліджуйте ціну токена WANNA в реальному часі!

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