Ціна Wanna Bot (WANNA)
Поточна ціна Wanna Bot (WANNA) сьогодні становить 0.01711234 USD з ринковою капіталізацією $ 324.00K USD. Ціна WANNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wanna Bot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.18K USD
- зміна ціни Wanna Bot протягом дня — -2.96%
- циркуляційна пропозиція – 18.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wanna Bot до USD становила $ -0.00052364100283284.
За останні 30 днів зміна ціни Wanna Bot до USD становила $ -0.0007372030.
За останні 60 днів зміна ціни Wanna Bot до USD становила $ +0.0019255147.
За останні 90 днів зміна ціни Wanna Bot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00052364100283284
|-2.96%
|30 днів
|$ -0.0007372030
|-4.30%
|60 днів
|$ +0.0019255147
|+11.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wanna Bot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-2.96%
-0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi
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