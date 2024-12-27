Сьогоднішня ціна Wanna Bot (WANNA)

Поточна ціна Wanna Bot (WANNA) сьогодні становить 0.01711234 USD з ринковою капіталізацією $ 324.00K USD. Ціна WANNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wanna Bot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.18K USD

- зміна ціни Wanna Bot протягом дня — -2.96%

- циркуляційна пропозиція – 18.92M USD

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