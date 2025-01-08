Сьогоднішня ціна Wand (WAND)

Поточна ціна Wand (WAND) сьогодні становить 0.0299546 USD з ринковою капіталізацією $ 32.56K USD. Ціна WAND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wand:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.33K USD

- зміна ціни Wand протягом дня — -11.55%

- циркуляційна пропозиція – 1.09M USD

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