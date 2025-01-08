Ціна Wand (WAND)
Поточна ціна Wand (WAND) сьогодні становить 0.0299546 USD з ринковою капіталізацією $ 32.56K USD. Ціна WAND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wand:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.33K USD
- зміна ціни Wand протягом дня — -11.55%
- циркуляційна пропозиція – 1.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wand до USD становила $ -0.00391332051181027.
За останні 30 днів зміна ціни Wand до USD становила $ -0.0009039549.
За останні 60 днів зміна ціни Wand до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wand до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00391332051181027
|-11.55%
|30 днів
|$ -0.0009039549
|-3.01%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-11.55%
+25.78%
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