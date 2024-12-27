Сьогоднішня ціна wanBTC (WANBTC)

Поточна ціна wanBTC (WANBTC) сьогодні становить 94,842 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна WANBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності wanBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.11K USD

- зміна ціни wanBTC протягом дня — +0.39%

- циркуляційна пропозиція – 40.08 USD

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