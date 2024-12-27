Ціна wanBTC (WANBTC)
Поточна ціна wanBTC (WANBTC) сьогодні становить 94,842 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна WANBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності wanBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.11K USD
- зміна ціни wanBTC протягом дня — +0.39%
- циркуляційна пропозиція – 40.08 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни wanBTC до USD становила $ +367.68.
За останні 30 днів зміна ціни wanBTC до USD становила $ +240.9650694000.
За останні 60 днів зміна ціни wanBTC до USD становила $ +35,276.4724158000.
За останні 90 днів зміна ціни wanBTC до USD становила $ +28,905.29595779722.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +367.68
|+0.39%
|30 днів
|$ +240.9650694000
|+0.25%
|60 днів
|$ +35,276.4724158000
|+37.19%
|90 днів
|$ +28,905.29595779722
|+43.84%
Останній аналіз цін wanBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
+0.39%
-1.69%
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