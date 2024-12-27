Ціна Wanaka Farm (WANA)
Поточна ціна Wanaka Farm (WANA) сьогодні становить 0.00392618 USD з ринковою капіталізацією $ 683.46K USD. Ціна WANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wanaka Farm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.33 USD
- зміна ціни Wanaka Farm протягом дня — -0.58%
- циркуляційна пропозиція – 173.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wanaka Farm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wanaka Farm до USD становила $ +0.0015715658.
За останні 60 днів зміна ціни Wanaka Farm до USD становила $ +0.0012692586.
За останні 90 днів зміна ціни Wanaka Farm до USD становила $ +0.0009354613396820384.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.58%
|30 днів
|$ +0.0015715658
|+40.03%
|60 днів
|$ +0.0012692586
|+32.33%
|90 днів
|$ +0.0009354613396820384
|+31.28%
Останній аналіз цін Wanaka Farm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-0.58%
-0.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.
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