Сьогоднішня ціна Wanaka Farm (WANA)

Поточна ціна Wanaka Farm (WANA) сьогодні становить 0.00392618 USD з ринковою капіталізацією $ 683.46K USD. Ціна WANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wanaka Farm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.33 USD

- зміна ціни Wanaka Farm протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 173.52M USD

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