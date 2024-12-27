Сьогоднішня ціна Wam (WAM)

Поточна ціна Wam (WAM) сьогодні становить 0.00251775 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна WAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wam:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.86K USD

- зміна ціни Wam протягом дня — -1.62%

- циркуляційна пропозиція – 679.48M USD

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