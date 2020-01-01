Токеноміка Walter (WALTER) Дізнайтеся ключову інформацію про Walter (WALTER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Walter (WALTER) Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Офіційний вебсайт: https://walteronsolana.com/ Купити WALTER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Walter (WALTER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Walter (WALTER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 763,19K $ 763,19K $ 763,19K Загальна пропозиція: $ 950,13M $ 950,13M $ 950,13M Циркуляційна пропозиція: $ 950,13M $ 950,13M $ 950,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 763,19K $ 763,19K $ 763,19K Історичний максимум: $ 0,01977173 $ 0,01977173 $ 0,01977173 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0008016 $ 0,0008016 $ 0,0008016 Дізнайтеся більше про ціну Walter (WALTER)

Токеноміка Walter (WALTER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Walter (WALTER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WALTER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WALTER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WALTER, досліджуйте ціну токена WALTER в реальному часі!

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