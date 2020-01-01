Токеноміка Walrus the tusk ($TUSK) Дізнайтеся ключову інформацію про Walrus the tusk ($TUSK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Walrus the tusk ($TUSK) Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Офіційний вебсайт: https://tuskthewalrus.com/ Купити $TUSK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Walrus the tusk ($TUSK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Walrus the tusk ($TUSK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,30K $ 23,30K $ 23,30K Загальна пропозиція: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Циркуляційна пропозиція: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 23,30K $ 23,30K $ 23,30K Історичний максимум: $ 0,0001839 $ 0,0001839 $ 0,0001839 Історичний мінімум: $ 0,00000215 $ 0,00000215 $ 0,00000215 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Walrus the tusk ($TUSK)

Токеноміка Walrus the tusk ($TUSK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Walrus the tusk ($TUSK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $TUSK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $TUSK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $TUSK, досліджуйте ціну токена $TUSK в реальному часі!

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