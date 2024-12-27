Сьогоднішня ціна Walrus the tusk ($TUSK)

Поточна ціна Walrus the tusk ($TUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 241.26K USD. Ціна $TUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Walrus the tusk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55K USD

- зміна ціни Walrus the tusk протягом дня — -0.68%

- циркуляційна пропозиція – 9.00B USD

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