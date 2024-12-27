Ціна Walrus the tusk ($TUSK)
Поточна ціна Walrus the tusk ($TUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 241.26K USD. Ціна $TUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Walrus the tusk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55K USD
- зміна ціни Walrus the tusk протягом дня — -0.68%
- циркуляційна пропозиція – 9.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Walrus the tusk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Walrus the tusk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Walrus the tusk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Walrus the tusk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.68%
|30 днів
|$ 0
|+4.10%
|60 днів
|$ 0
|-29.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Walrus the tusk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.21%
-0.68%
-21.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.
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