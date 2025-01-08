Ціна Wally The Whale (WALLY)
Поточна ціна Wally The Whale (WALLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WALLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wally The Whale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.26 USD
- зміна ціни Wally The Whale протягом дня — -12.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wally The Whale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wally The Whale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wally The Whale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wally The Whale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.01%
|30 днів
|$ 0
|-33.75%
|60 днів
|$ 0
|-16.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wally The Whale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.41%
-12.01%
-2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wally is the next Whale memecoin. The purpose of wally is to be funny while having no tangible value. With the market having many popular figures, a whale crypto has not yet been properly portrayed.
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