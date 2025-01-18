Сьогоднішня ціна WalletNow (WNOW)

Поточна ціна WalletNow (WNOW) сьогодні становить 0.00883035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WalletNow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.07 USD

- зміна ціни WalletNow протягом дня — -1.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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