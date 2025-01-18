Ціна WalletNow (WNOW)
Поточна ціна WalletNow (WNOW) сьогодні становить 0.00883035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WalletNow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.07 USD
- зміна ціни WalletNow протягом дня — -1.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WalletNow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WalletNow до USD становила $ +0.0000141762.
За останні 60 днів зміна ціни WalletNow до USD становила $ +0.0007306417.
За останні 90 днів зміна ціни WalletNow до USD становила $ +0.000168498060059947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.07%
|30 днів
|$ +0.0000141762
|+0.16%
|60 днів
|$ +0.0007306417
|+8.27%
|90 днів
|$ +0.000168498060059947
|+1.95%
Останній аналіз цін WalletNow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.07%
+1.81%
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