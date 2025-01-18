Ціна Wallet Sniffer (BO)
Поточна ціна Wallet Sniffer (BO) сьогодні становить 0.02157255 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wallet Sniffer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.83 USD
- зміна ціни Wallet Sniffer протягом дня — +1.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wallet Sniffer до USD становила $ +0.00022519.
За останні 30 днів зміна ціни Wallet Sniffer до USD становила $ -0.0009504930.
За останні 60 днів зміна ціни Wallet Sniffer до USD становила $ -0.0089841084.
За останні 90 днів зміна ціни Wallet Sniffer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022519
|+1.05%
|30 днів
|$ -0.0009504930
|-4.40%
|60 днів
|$ -0.0089841084
|-41.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wallet Sniffer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.05%
-1.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bo-Bot Wallet Sniffer is a cryptocurrency tool designed to track and analyze the trading activities of major crypto investors, commonly known as 'whales'. Its primary function is to provide users with real-time data on significant trades and wallet activities in the crypto market. This tool is accessible through a Telegram bot, enabling users to receive timely updates and insights directly through the messaging app. Key features and utilities of Bo-Bot Wallet Sniffer include: Whale Wallet Tracking: The tool monitors the wallet activities of large-scale crypto traders, offering insights into their trading patterns and movements. Copy Trading: It allows users to emulate the trades of these major players, providing an opportunity to benefit from their market strategies. Market Manipulation and Insider Trading Insights: By analyzing the trades of influential figures in the crypto world, it offers users information that could indicate market manipulations or insider trading activities. Exclusive Access: To use Bo-Bot Wallet Sniffer, individuals are required to hold at least 1 $BO token, making it an exclusive service for token holders. Ease of Use: The integration with Telegram for updates and alerts makes the tool user-friendly and accessible for those familiar with this platform. The primary purpose of Bo-Bot Wallet Sniffer is to empower individual crypto traders and investors with information that is typically available only to well-connected or high-caliber traders. This information can be crucial for making informed investment decisions in the highly volatile crypto market. However, potential users should be aware of the risks involved in crypto trading and the ethical considerations related to market manipulation and insider trading insights. Users need to hold 500 tokens to access the bot's information. Our other bots on projects we've developed are https://t.me/JRNY_Ai_Bot
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BO до AUD
A$0.0347318055
|1 BO до GBP
￡0.017689491
|1 BO до EUR
€0.0209253735
|1 BO до USD
$0.02157255
|1 BO до MYR
RM0.097076475
|1 BO до TRY
₺0.7643154465
|1 BO до JPY
¥3.3711423885
|1 BO до RUB
₽2.2109706495
|1 BO до INR
₹1.867751379
|1 BO до IDR
Rp353.648304072
|1 BO до PHP
₱1.2630728025
|1 BO до EGP
￡E.1.08725652
|1 BO до BRL
R$0.131592555
|1 BO до CAD
C$0.031064472
|1 BO до BDT
৳2.621064825
|1 BO до NGN
₦33.6020510565
|1 BO до UAH
₴0.9084200805
|1 BO до VES
Bs1.1649177
|1 BO до PKR
Rs6.013995489
|1 BO до KZT
₸11.450278089
|1 BO до THB
฿0.7418799945
|1 BO до TWD
NT$0.7095211695
|1 BO до CHF
Fr0.0196310205
|1 BO до HKD
HK$0.167834439
|1 BO до MAD
.د.م0.216588402