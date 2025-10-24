Інформація щодо ціни Wall Street Shiba (STIBA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01904074$ 0,01904074 $ 0,01904074 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Wall Street Shiba (STIBA) становить --. За останні 24 години STIBA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STIBA становить $ 0,01904074, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STIBA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wall Street Shiba (STIBA)

Ринкова капіталізація $ 188,74K$ 188,74K $ 188,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 188,74K$ 188,74K $ 188,74K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wall Street Shiba — $ 188,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STIBA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 188,74K.