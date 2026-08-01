Сьогоднішня ціна Wall Street Pepe

Поточна ціна Wall Street Pepe (WEPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEPE до USD становить $ 0 за WEPE.

Wall Street Pepe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 960 662, з циркуляційною пропозицією у 194,71B WEPE. Протягом останніх 24 годин WEPE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WEPE змінився на +0,03% за останню годину та на -0,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wall Street Pepe (WEPE)

Ринкова капіталізація $ 960,66K$ 960,66K $ 960,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 960,66K$ 960,66K $ 960,66K Циркуляційне постачання 194,71B 194,71B 194,71B Загальна пропозиція 194 708 125 998,6211 194 708 125 998,6211 194 708 125 998,6211

Поточна ринкова капіталізація Wall Street Pepe — $ 960,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WEPE — 194,71B, зі загальною пропозицією 194708125998.6211. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 960,66K.