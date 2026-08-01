Сьогоднішня ціна Wall Street Memes

Поточна ціна Wall Street Memes (WSM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSM до USD становить $ 0 за WSM.

Wall Street Memes наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 259,321, з циркуляційною пропозицією у 1.88B WSM. Протягом останніх 24 годин WSM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.076991, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WSM змінився на -0.02% за останню годину та на +2.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14.02.

Ринкова інформація щодо Wall Street Memes (WSM)

Ринкова капіталізація $ 259.32K$ 259.32K $ 259.32K Обсяг (за 24 год) $ 14.02$ 14.02 $ 14.02 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 273.61K$ 273.61K $ 273.61K Циркуляційне постачання 1.88B 1.88B 1.88B Загальна пропозиція 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Wall Street Memes — $ 259.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14.02. Циркуляційна пропозиція WSM — 1.88B, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 273.61K.