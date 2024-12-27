Ціна Walken (WLKN)
Поточна ціна Walken (WLKN) сьогодні становить 0.00221801 USD з ринковою капіталізацією $ 2.57M USD. Ціна WLKN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Walken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24M USD
- зміна ціни Walken протягом дня — -2.52%
- циркуляційна пропозиція – 1.16B USD
Отримуйте оновлення цін WLKN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WLKN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Walken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Walken до USD становила $ +0.0012853001.
За останні 60 днів зміна ціни Walken до USD становила $ +0.0025150079.
За останні 90 днів зміна ціни Walken до USD становила $ +0.0009459999408134365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.52%
|30 днів
|$ +0.0012853001
|+57.95%
|60 днів
|$ +0.0025150079
|+113.39%
|90 днів
|$ +0.0009459999408134365
|+74.37%
Останній аналіз цін Walken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-2.52%
-3.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WLKN до AUD
A$0.0035709961
|1 WLKN до GBP
￡0.0017522279
|1 WLKN до EUR
€0.0021071095
|1 WLKN до USD
$0.00221801
|1 WLKN до MYR
RM0.0099145047
|1 WLKN до TRY
₺0.0781183122
|1 WLKN до JPY
¥0.349780177
|1 WLKN до RUB
₽0.227789627
|1 WLKN до INR
₹0.1895733147
|1 WLKN до IDR
Rp35.7743498303
|1 WLKN до PHP
₱0.128422779
|1 WLKN до EGP
￡E.0.1128301687
|1 WLKN до BRL
R$0.0137294819
|1 WLKN до CAD
C$0.0031939344
|1 WLKN до BDT
৳0.2651187353
|1 WLKN до NGN
₦3.4334351198
|1 WLKN до UAH
₴0.0930676996
|1 WLKN до VES
Bs0.11311851
|1 WLKN до PKR
Rs0.6174718039
|1 WLKN до KZT
₸1.1612613156
|1 WLKN до THB
฿0.075634141
|1 WLKN до TWD
NT$0.0728394484
|1 WLKN до CHF
Fr0.001996209
|1 WLKN до HKD
HK$0.0172117576
|1 WLKN до MAD
.د.م0.0223797209