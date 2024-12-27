Сьогоднішня ціна Walken (WLKN)

Поточна ціна Walken (WLKN) сьогодні становить 0.00221801 USD з ринковою капіталізацією $ 2.57M USD. Ціна WLKN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Walken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24M USD

- зміна ціни Walken протягом дня — -2.52%

- циркуляційна пропозиція – 1.16B USD

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