Сьогоднішня ціна Wale (WALE)

Поточна ціна Wale (WALE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,33K USD. Ціна WALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wale:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wale протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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