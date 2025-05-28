Ціна Wale (WALE)
Поточна ціна Wale (WALE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,33K USD. Ціна WALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wale:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wale протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-55,41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.
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