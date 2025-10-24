Інформація щодо ціни Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00132264$ 0,00132264 $ 0,00132264 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,37%

Актуальна ціна Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) становить --. За останні 24 години WAKEAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAKEAI становить $ 0,00132264, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WAKEAI змінився на -- за останню годину, +3,78% за 24 години та на +14,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Ринкова капіталізація $ 167,63K$ 167,63K $ 167,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 257,89K$ 257,89K $ 257,89K Циркуляційне постачання 650,00M 650,00M 650,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wakehacker by Virtuals — $ 167,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAKEAI — 650,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 257,89K.