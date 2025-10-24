Актуальна ціна Wakehacker by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WAKEAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WAKEAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Wakehacker by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WAKEAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WAKEAI на MEXC вже зараз.

Логотип Wakehacker by Virtuals

Ціна Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WAKEAI до USD:

$0,00025789
+3,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:43:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,00132264
$ 0
--

+3,78%

+14,37%

+14,37%

Актуальна ціна Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) становить --. За останні 24 години WAKEAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAKEAI становить $ 0,00132264, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WAKEAI змінився на -- за останню годину, +3,78% за 24 години та на +14,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

$ 167,63K
--
$ 257,89K
650,00M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Wakehacker by Virtuals — $ 167,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAKEAI — 650,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 257,89K.

Історія ціни Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wakehacker by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wakehacker by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wakehacker by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wakehacker by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,78%
30 днів$ 0-39,72%
60 днів$ 0-62,74%
90 днів$ 0--

Що таке Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Wakehacker by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Wakehacker by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Wakehacker by Virtuals вже зараз!

WAKEAI до місцевих валют

Токеноміка Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Розуміння токеноміки Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WAKEAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Скільки сьогодні коштує Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)?
Актуальна ціна WAKEAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WAKEAI до USD?
Поточна ціна WAKEAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Wakehacker by Virtuals?
Ринкова капіталізація WAKEAI — $ 167,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WAKEAI?
Циркуляційна пропозиція WAKEAI — 650,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WAKEAI?
WAKEAI досяг історичної максимальної ціни у 0,00132264 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WAKEAI?
Історична мінімальна ціна WAKEAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WAKEAI?
Актуальний обсяг торгівлі WAKEAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WAKEAI цього року?
WAKEAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WAKEAI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

