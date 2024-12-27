Ціна Waka Flocka (FLOCKA)
Поточна ціна Waka Flocka (FLOCKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256.89K USD. Ціна FLOCKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Waka Flocka:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни Waka Flocka протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Waka Flocka до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Waka Flocka до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Waka Flocka до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Waka Flocka до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ 0
|-38.89%
|60 днів
|$ 0
|-28.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Waka Flocka: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
+0.02%
+22.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry.
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