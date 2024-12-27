Сьогоднішня ціна Waka Flocka (FLOCKA)

Поточна ціна Waka Flocka (FLOCKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256.89K USD. Ціна FLOCKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waka Flocka:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни Waka Flocka протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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