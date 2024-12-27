Ціна wain (WAIN)
Поточна ціна wain (WAIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 166.69K USD. Ціна WAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності wain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.91K USD
- зміна ціни wain протягом дня — +4.01%
- циркуляційна пропозиція – 896.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни wain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни wain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни wain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни wain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.01%
|30 днів
|$ 0
|-87.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін wain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.89%
+4.01%
+13.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.
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