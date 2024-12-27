Сьогоднішня ціна wain (WAIN)

Поточна ціна wain (WAIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 166.69K USD. Ціна WAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності wain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.91K USD

- зміна ціни wain протягом дня — +4.01%

- циркуляційна пропозиція – 896.50M USD

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