Сьогоднішня ціна WaifuAI (WFAI)

Поточна ціна WaifuAI (WFAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WaifuAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 613.89 USD

- зміна ціни WaifuAI протягом дня — -3.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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