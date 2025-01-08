Сьогоднішня ціна Waifu (WAIFU)

Поточна ціна Waifu (WAIFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.07K USD. Ціна WAIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waifu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.20 USD

- зміна ціни Waifu протягом дня — -0.84%

- циркуляційна пропозиція – 49.00M USD

Отримуйте оновлення цін WAIFU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAIFU.