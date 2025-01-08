Ціна Waifu (WAIFU)
Поточна ціна Waifu (WAIFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.07K USD. Ціна WAIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Waifu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.20 USD
- зміна ціни Waifu протягом дня — -0.84%
- циркуляційна пропозиція – 49.00M USD
Отримуйте оновлення цін WAIFU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAIFU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Waifu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Waifu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Waifu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Waifu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.84%
|30 днів
|$ 0
|-51.07%
|60 днів
|$ 0
|-56.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Waifu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-0.84%
-48.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Waifu ® is an anime-themed entertainment token of the Binance Smart Chain ecosystem. No Waifu... No Laifu! A decentralized premium cryptocurrency for anime lovers and otaku. A solid crypto-currency that was built on a top blockchain's smart contract. A BEP-20 token on the binance smart chain! It also has a provably fair and transparent initial coin distribution, which we believe are critical for the long-term success and decentralization.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WAIFU до AUD
A$--
|1 WAIFU до GBP
￡--
|1 WAIFU до EUR
€--
|1 WAIFU до USD
$--
|1 WAIFU до MYR
RM--
|1 WAIFU до TRY
₺--
|1 WAIFU до JPY
¥--
|1 WAIFU до RUB
₽--
|1 WAIFU до INR
₹--
|1 WAIFU до IDR
Rp--
|1 WAIFU до PHP
₱--
|1 WAIFU до EGP
￡E.--
|1 WAIFU до BRL
R$--
|1 WAIFU до CAD
C$--
|1 WAIFU до BDT
৳--
|1 WAIFU до NGN
₦--
|1 WAIFU до UAH
₴--
|1 WAIFU до VES
Bs--
|1 WAIFU до PKR
Rs--
|1 WAIFU до KZT
₸--
|1 WAIFU до THB
฿--
|1 WAIFU до TWD
NT$--
|1 WAIFU до CHF
Fr--
|1 WAIFU до HKD
HK$--
|1 WAIFU до MAD
.د.م--