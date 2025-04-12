Сьогоднішня ціна WAI Combinator by Virtuals (WAI)

Поточна ціна WAI Combinator by Virtuals (WAI) сьогодні становить 0.00042216 USD з ринковою капіталізацією $ 421.89K USD. Ціна WAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAI Combinator by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WAI Combinator by Virtuals протягом дня — +16.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD

Отримуйте оновлення цін WAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAI.