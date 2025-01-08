Сьогоднішня ціна WagyuSwap (WAG)

Поточна ціна WagyuSwap (WAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.60K USD. Ціна WAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WagyuSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD

- зміна ціни WagyuSwap протягом дня — -4.49%

- циркуляційна пропозиція – 46.78M USD

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