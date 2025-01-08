Ціна WagyuSwap (WAG)
Поточна ціна WagyuSwap (WAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.60K USD. Ціна WAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WagyuSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD
- зміна ціни WagyuSwap протягом дня — -4.49%
- циркуляційна пропозиція – 46.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WagyuSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WagyuSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WagyuSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WagyuSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.49%
|30 днів
|$ 0
|-43.49%
|60 днів
|$ 0
|-4.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WagyuSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-4.49%
-2.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so.
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