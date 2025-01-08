Сьогоднішня ціна WAGMICOIN (WAGMI)

Поточна ціна WAGMICOIN (WAGMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.56K USD. Ціна WAGMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAGMICOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.24 USD

- зміна ціни WAGMICOIN протягом дня — -11.29%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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