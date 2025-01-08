Ціна WAGMICOIN (WAGMI)
Поточна ціна WAGMICOIN (WAGMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.56K USD. Ціна WAGMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WAGMICOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.24 USD
- зміна ціни WAGMICOIN протягом дня — -11.29%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WAGMICOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WAGMICOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WAGMICOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WAGMICOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.29%
|30 днів
|$ 0
|-42.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WAGMICOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-11.29%
-11.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing $WAGMI – The Future of Meme Coins Inspired by Beeple’s iconic "WAGMICOIN" artwork, $WAGMI has emerged as a unique memecoin built on the ethos of "We’re All Gonna Make It." Combining creativity with community-driven innovation, $WAGMI aims to bring a fresh perspective to the world of cryptocurrency. What sets $WAGMI apart is its connection to Beeple, a leading figure in the digital art world, who is now the top holder of $WAGMI. This endorsement solidifies the coin’s vision and potential to become a cultural phenomenon in the crypto space. Join the movement as we work together to build a brighter, more inclusive future for crypto enthusiasts and innovators.
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