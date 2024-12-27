Ціна wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x (HOOD)
Поточна ціна wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x (HOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.74K USD. Ціна HOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.23 USD
- зміна ціни wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7.82B USD
Отримуйте оновлення цін HOOD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HOOD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+11.61%
|60 днів
|$ 0
|-4.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HOOD" is an innovative project at the intersection of social impact, web3 technology, and entertainment, seamlessly blending NFT collections with captivating casual games. Launching on both the Ethereum and Solana blockchains, HOOD aims to empower users with a unique gaming experience that not only entertains but also fosters social good. Accessible on both mobile devices and web browsers, this project invites everyone to join the decentralized journey, where virtual worlds collide with real-world impact.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HOOD до AUD
A$--
|1 HOOD до GBP
￡--
|1 HOOD до EUR
€--
|1 HOOD до USD
$--
|1 HOOD до MYR
RM--
|1 HOOD до TRY
₺--
|1 HOOD до JPY
¥--
|1 HOOD до RUB
₽--
|1 HOOD до INR
₹--
|1 HOOD до IDR
Rp--
|1 HOOD до PHP
₱--
|1 HOOD до EGP
￡E.--
|1 HOOD до BRL
R$--
|1 HOOD до CAD
C$--
|1 HOOD до BDT
৳--
|1 HOOD до NGN
₦--
|1 HOOD до UAH
₴--
|1 HOOD до VES
Bs--
|1 HOOD до PKR
Rs--
|1 HOOD до KZT
₸--
|1 HOOD до THB
฿--
|1 HOOD до TWD
NT$--
|1 HOOD до CHF
Fr--
|1 HOOD до HKD
HK$--
|1 HOOD до MAD
.د.م--