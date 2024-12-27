Сьогоднішня ціна wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x (HOOD)

Поточна ціна wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x (HOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.74K USD. Ціна HOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.23 USD

- зміна ціни wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 7.82B USD

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