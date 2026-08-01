Сьогоднішня ціна WAGMI Games

Поточна ціна WAGMI Games (WAGMIGAMES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAGMIGAMES до USD становить $ 0 за WAGMIGAMES.

WAGMI Games наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,084,098, з циркуляційною пропозицією у 2.10T WAGMIGAMES. Протягом останніх 24 годин WAGMIGAMES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WAGMIGAMES змінився на +0.01% за останню годину та на -6.70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Ринкова капіталізація $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Циркуляційне постачання 2.10T 2.10T 2.10T Загальна пропозиція 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація WAGMI Games — $ 1.08M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAGMIGAMES — 2.10T, зі загальною пропозицією 2200000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.08M.