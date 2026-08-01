Сьогоднішня ціна Wagmi Coin

Поточна ціна Wagmi Coin (WAGMI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAGMI до USD становить $ 0 за WAGMI.

Wagmi Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 351, з циркуляційною пропозицією у 420,69T WAGMI. Протягом останніх 24 годин WAGMI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WAGMI змінився на -- за останню годину та на -2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wagmi Coin (WAGMI)

Ринкова капіталізація $ 73,35K$ 73,35K $ 73,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,35K$ 73,35K $ 73,35K Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wagmi Coin — $ 73,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAGMI — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,35K.