Ціна Wagmi (WAGMI)
Поточна ціна Wagmi (WAGMI) сьогодні становить 0.01402057 USD з ринковою капіталізацією $ 21.19M USD. Ціна WAGMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wagmi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 358.73K USD
- зміна ціни Wagmi протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.52B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wagmi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wagmi до USD становила $ -0.0002748284.
За останні 60 днів зміна ціни Wagmi до USD становила $ +0.0257576882.
За останні 90 днів зміна ціни Wagmi до USD становила $ +0.008077742872323734.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ -0.0002748284
|-1.96%
|60 днів
|$ +0.0257576882
|+183.71%
|90 днів
|$ +0.008077742872323734
|+135.92%
Останній аналіз цін Wagmi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-0.01%
-17.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Wagmi protocol is a comprehensive solution for the decentralized finance (DeFi) ecosystem that aims to provide a seamless experience for trading, liquidity provision (LPing), swapping , leverage and strategy generation. The protocol is designed to offer a single platform for all DeFi needs. What makes your project unique? Our project stands out due to the incorporation of the GMI, a multiposition concentrator and enabling leverage on V3 pools. History of your project. Wagmi is an innovative project, emerging as an evolution from Popsicle Finance, which had its primary focus on liquidity provision (LP) strategies. What’s next for your project? We are on the verge of enabling an array of additional liquidity providing strategies and launching on multiple chains. The introduction of leverage trading and limit orders is also in our pipeline. What can your token be used for? Our token is instrumental for utility and governance within the ecosystem, granting users the ability to partake in pivotal decision-making processes and avail themselves of various services.
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