Сьогоднішня ціна Wagmi (WAGMI)

Поточна ціна Wagmi (WAGMI) сьогодні становить 0.01402057 USD з ринковою капіталізацією $ 21.19M USD. Ціна WAGMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wagmi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 358.73K USD

- зміна ціни Wagmi протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.52B USD

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