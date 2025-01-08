Сьогоднішня ціна Wagie Bot (WAGIEBOT)

Поточна ціна Wagie Bot (WAGIEBOT) сьогодні становить 0.01111799 USD з ринковою капіталізацією $ 105.62K USD. Ціна WAGIEBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wagie Bot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.20 USD

- зміна ціни Wagie Bot протягом дня — -7.29%

- циркуляційна пропозиція – 9.50M USD

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