Сьогоднішня ціна WAGIE (WAGIE)

Поточна ціна WAGIE (WAGIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.21K USD. Ціна WAGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAGIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.62 USD

- зміна ціни WAGIE протягом дня — -4.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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