Ціна WAGIE (WAGIE)
Поточна ціна WAGIE (WAGIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.21K USD. Ціна WAGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WAGIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.62 USD
- зміна ціни WAGIE протягом дня — -4.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін WAGIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAGIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WAGIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WAGIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WAGIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WAGIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.06%
|30 днів
|$ 0
|-21.39%
|60 днів
|$ 0
|-27.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WAGIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.06%
+5.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WAGIE до AUD
A$--
|1 WAGIE до GBP
￡--
|1 WAGIE до EUR
€--
|1 WAGIE до USD
$--
|1 WAGIE до MYR
RM--
|1 WAGIE до TRY
₺--
|1 WAGIE до JPY
¥--
|1 WAGIE до RUB
₽--
|1 WAGIE до INR
₹--
|1 WAGIE до IDR
Rp--
|1 WAGIE до PHP
₱--
|1 WAGIE до EGP
￡E.--
|1 WAGIE до BRL
R$--
|1 WAGIE до CAD
C$--
|1 WAGIE до BDT
৳--
|1 WAGIE до NGN
₦--
|1 WAGIE до UAH
₴--
|1 WAGIE до VES
Bs--
|1 WAGIE до PKR
Rs--
|1 WAGIE до KZT
₸--
|1 WAGIE до THB
฿--
|1 WAGIE до TWD
NT$--
|1 WAGIE до CHF
Fr--
|1 WAGIE до HKD
HK$--
|1 WAGIE до MAD
.د.م--