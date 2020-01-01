Токеноміка Waggle Network (WAG) Дізнайтеся ключову інформацію про Waggle Network (WAG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Waggle Network (WAG) Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Офіційний вебсайт: https://waggle.network/ Купити WAG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Waggle Network (WAG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Waggle Network (WAG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,13K $ 2,13K $ 2,13K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,25M $ 7,25M $ 7,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 29,31K $ 29,31K $ 29,31K Історичний максимум: $ 3,67 $ 3,67 $ 3,67 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002931 $ 0,0002931 $ 0,0002931 Дізнайтеся більше про ціну Waggle Network (WAG)

Токеноміка Waggle Network (WAG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Waggle Network (WAG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAG, досліджуйте ціну токена WAG в реальному часі!

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