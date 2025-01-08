Ціна Waggle Network (WAG)
Поточна ціна Waggle Network (WAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.09K USD. Ціна WAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Waggle Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 624.34 USD
- зміна ціни Waggle Network протягом дня — -6.16%
- циркуляційна пропозиція – 7.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Waggle Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Waggle Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Waggle Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Waggle Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.16%
|30 днів
|$ 0
|-32.13%
|60 днів
|$ 0
|-57.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Waggle Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.92%
-6.16%
-10.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.
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