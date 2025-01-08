Сьогоднішня ціна Waggle Network (WAG)

Поточна ціна Waggle Network (WAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.09K USD. Ціна WAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waggle Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 624.34 USD

- зміна ціни Waggle Network протягом дня — -6.16%

- циркуляційна пропозиція – 7.25M USD

Отримуйте оновлення цін WAG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAG.