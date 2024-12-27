Сьогоднішня ціна Wagerr (WGR)

Поточна ціна Wagerr (WGR) сьогодні становить 0.00213358 USD з ринковою капіталізацією $ 557.20K USD. Ціна WGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wagerr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.43 USD

- зміна ціни Wagerr протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 260.56M USD

Отримуйте оновлення цін WGR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WGR.