Ціна Wagerr (WGR)
Поточна ціна Wagerr (WGR) сьогодні становить 0.00213358 USD з ринковою капіталізацією $ 557.20K USD. Ціна WGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wagerr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.43 USD
- зміна ціни Wagerr протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 260.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wagerr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wagerr до USD становила $ +0.0001779811.
За останні 60 днів зміна ціни Wagerr до USD становила $ +0.0003758495.
За останні 90 днів зміна ціни Wagerr до USD становила $ -0.0000376404032318452.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.51%
|30 днів
|$ +0.0001779811
|+8.34%
|60 днів
|$ +0.0003758495
|+17.62%
|90 днів
|$ -0.0000376404032318452
|-1.73%
Останній аналіз цін Wagerr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+0.51%
+2.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wagerr uses distributed blockchain technology to execute betting contracts. It escrows stakes, verifies results, and pays out winners. By eliminating central authorities, Wagerr solves the most pernicious problems in the industry. Reducing corruption and risk results in predictable operation. You can bet on Wagerr.
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