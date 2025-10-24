Інформація щодо ціни WagerFi (WAGER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,28% Зміна ціни (1 дн.) +29,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,34%

Актуальна ціна WagerFi (WAGER) становить --. За останні 24 години WAGER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAGER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WAGER змінився на -2,28% за останню годину, +29,57% за 24 години та на +32,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WagerFi (WAGER)

Ринкова капіталізація $ 668,95K$ 668,95K $ 668,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 668,95K$ 668,95K $ 668,95K Циркуляційне постачання 996,06M 996,06M 996,06M Загальна пропозиція 996 056 817,828137 996 056 817,828137 996 056 817,828137

Поточна ринкова капіталізація WagerFi — $ 668,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAGER — 996,06M, зі загальною пропозицією 996056817.828137. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 668,95K.