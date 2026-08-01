Сьогоднішня ціна Waffles

Поточна ціна Waffles (WAFFLES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAFFLES до USD становить $ 0 за WAFFLES.

Waffles наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 455 193, з циркуляційною пропозицією у 997,96M WAFFLES. Протягом останніх 24 годин WAFFLES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0425847, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WAFFLES змінився на +0,09% за останню годину та на +1,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,66K.

Ринкова інформація щодо Waffles (WAFFLES)

Ринкова капіталізація $ 455,19K$ 455,19K $ 455,19K Обсяг (за 24 год) $ 1,66K$ 1,66K $ 1,66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 455,19K$ 455,19K $ 455,19K Циркуляційне постачання 997,96M 997,96M 997,96M Загальна пропозиція 997 957 670,490521 997 957 670,490521 997 957 670,490521

Поточна ринкова капіталізація Waffles — $ 455,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,66K. Циркуляційна пропозиція WAFFLES — 997,96M, зі загальною пропозицією 997957670.490521. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 455,19K.