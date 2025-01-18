Сьогоднішня ціна WadzPay (WTK)

Поточна ціна WadzPay (WTK) сьогодні становить 0.02854166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WadzPay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD

- зміна ціни WadzPay протягом дня — +102.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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