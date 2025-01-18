Ціна WadzPay (WTK)
Поточна ціна WadzPay (WTK) сьогодні становить 0.02854166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WadzPay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD
- зміна ціни WadzPay протягом дня — +102.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WadzPay до USD становила $ +0.01447525.
За останні 30 днів зміна ціни WadzPay до USD становила $ +2.2913585064.
За останні 60 днів зміна ціни WadzPay до USD становила $ +2.3948691490.
За останні 90 днів зміна ціни WadzPay до USD становила $ +0.022585793836261387.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01447525
|+102.91%
|30 днів
|$ +2.2913585064
|+8,028.12%
|60 днів
|$ +2.3948691490
|+8,390.78%
|90 днів
|$ +0.022585793836261387
|+379.22%
Останній аналіз цін WadzPay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+102.91%
+17,576.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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