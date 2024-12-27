Сьогоднішня ціна WADU (WADU)

Поточна ціна WADU (WADU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.23K USD. Ціна WADU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WADU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.99 USD

- зміна ціни WADU протягом дня — -22.79%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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