Сьогоднішня ціна Wadoozie

Поточна ціна Wadoozie (WADZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WADZ до USD становить $ 0 за WADZ.

Wadoozie наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 64,956, з циркуляційною пропозицією у 799.94M WADZ. Протягом останніх 24 годин WADZ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00437351, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WADZ змінився на +0.01% за останню годину та на +0.31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wadoozie (WADZ)

Ринкова капіталізація $ 64.96K$ 64.96K $ 64.96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81.20K$ 81.20K $ 81.20K Циркуляційне постачання 799.94M 799.94M 799.94M Загальна пропозиція 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

Поточна ринкова капіталізація Wadoozie — $ 64.96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WADZ — 799.94M, зі загальною пропозицією 1000000001.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81.20K.