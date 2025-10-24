Інформація щодо ціни WachAI (WACH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0011195 $ 0,0011195 $ 0,0011195 Мін. за 24 год $ 0,00126149 $ 0,00126149 $ 0,00126149 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0011195$ 0,0011195 $ 0,0011195 Макс. за 24 год $ 0,00126149$ 0,00126149 $ 0,00126149 Рекордний максимум $ 0,0086231$ 0,0086231 $ 0,0086231 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,47% Зміна ціни (1 дн.) +2,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,89%

Актуальна ціна WachAI (WACH) становить $0,00121717. За останні 24 години WACH торгувався між мінімумом у $ 0,0011195 і максимумом у $ 0,00126149, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WACH становить $ 0,0086231, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WACH змінився на -1,47% за останню годину, +2,93% за 24 години та на +10,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WachAI (WACH)

Ринкова капіталізація $ 627,34K$ 627,34K $ 627,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Циркуляційне постачання 515,40M 515,40M 515,40M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WachAI — $ 627,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WACH — 515,40M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,22M.