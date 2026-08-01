Сьогоднішня ціна Wabuu

Поточна ціна Wabuu (WABUU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WABUU до USD становить $ 0 за WABUU.

Wabuu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 643,57, з циркуляційною пропозицією у 420,69B WABUU. Протягом останніх 24 годин WABUU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WABUU змінився на -- за останню годину та на -2,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wabuu (WABUU)

Ринкова капіталізація $ 10,64K$ 10,64K $ 10,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,64K$ 10,64K $ 10,64K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wabuu — $ 10,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WABUU — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,64K.