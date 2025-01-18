Ціна Wabbit Hole (WABBIT)
Поточна ціна Wabbit Hole (WABBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WABBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wabbit Hole:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.81 USD
- зміна ціни Wabbit Hole протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wabbit Hole до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wabbit Hole до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wabbit Hole до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wabbit Hole до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-31.68%
|60 днів
|$ 0
|-17.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wabbit Hole: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WABBIT is a memecoin built by a based anine Project on cronos chain called Project Ishin, who builds a whole ecosystem with NFTs, tokenomics, gamefi, branded merch, manga and anime. Sorrounded by a strong community and backed by a based dev. WABBIT is cute, WABBIT loves to dig!
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