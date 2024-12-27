Сьогоднішня ціна WAA (WAA)

Поточна ціна WAA (WAA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401.43K USD. Ціна WAA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.47K USD

- зміна ціни WAA протягом дня — -11.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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