Ціна WAA (WAA)
Поточна ціна WAA (WAA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401.43K USD. Ціна WAA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WAA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.47K USD
- зміна ціни WAA протягом дня — -11.56%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WAA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WAA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WAA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WAA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.56%
|30 днів
|$ 0
|+34.58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WAA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
-11.56%
+28.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: - IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains - SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all - WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions - Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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