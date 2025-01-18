Ціна W3Starter Launchpad Token (W3LT)
Поточна ціна W3Starter Launchpad Token (W3LT) сьогодні становить 1.31 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна W3LT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності W3Starter Launchpad Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.46 USD
- зміна ціни W3Starter Launchpad Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни W3Starter Launchpad Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни W3Starter Launchpad Token до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни W3Starter Launchpad Token до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни W3Starter Launchpad Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
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Останній аналіз цін W3Starter Launchpad Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
W3Starter Launchpad is a platform specifically designed to support early-stage Web3 projects in raising funds and gaining exposure. By offering a curated selection of high-potential projects, it connects promising ventures with a community of investors who are keen to support innovative solutions within the blockchain space. The platform serves as a bridge between emerging projects and investors. W3LT is the platform's utility token, primarily used for purchasing services within the platform and for activity incentives.
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