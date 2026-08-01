Сьогоднішня ціна W3GG

Поточна ціна W3GG (W3GG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації W3GG до USD становить $ 0 за W3GG.

W3GG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 275, з циркуляційною пропозицією у 103,99M W3GG. Протягом останніх 24 годин W3GG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,156385, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці W3GG змінився на +0,09% за останню годину та на -22,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,71K.

Ринкова інформація щодо W3GG (W3GG)

Ринкова капіталізація $ 46,28K$ 46,28K $ 46,28K Обсяг (за 24 год) $ 1,71K$ 1,71K $ 1,71K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 445,00K$ 445,00K $ 445,00K Циркуляційне постачання 103,99M 103,99M 103,99M Загальна пропозиція 999 993 961,5 999 993 961,5 999 993 961,5

Поточна ринкова капіталізація W3GG — $ 46,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,71K. Циркуляційна пропозиція W3GG — 103,99M, зі загальною пропозицією 999993961.5. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 445,00K.