Інформація щодо ціни W Coin (W COIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,78%

Актуальна ціна W Coin (W COIN) становить --. За останні 24 години W COIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум W COIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то W COIN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо W Coin (W COIN)

Ринкова капіталізація $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K Циркуляційне постачання 930,47M 930,47M 930,47M Загальна пропозиція 930 470 155,778194 930 470 155,778194 930 470 155,778194

Поточна ринкова капіталізація W Coin — $ 5,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція W COIN — 930,47M, зі загальною пропозицією 930470155.778194. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,60K.